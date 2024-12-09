Раскрыты российские комплектации и цены кроссовера Rox 01

Презентация гибридного кроссовера Rox 01 в Москве запланирована на 19 декабря. Однако в шоу-румах официальных дилеров уже можно оформить заказ на эту новинку, созданную китайским производителем пылесосов. Появление товарных автомобилей в нашей стране ожидается ближе к январю. К необычным «фишкам» модели можно отнести режимы «King-size кровать» и «комфортная кровать», «короткий сон» и «Кемпинг». Экспедиционный багажник входит в список стандартного оборудования, хотя у «единички» есть панорамная крыша с люком.

Его привезут к нам в двух вариантах исполнения

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», россиянам предложат Rox 01 в версиях Family Edition и Business Lounge Edition. Первая, стоимостью от 8 499 000 рублей, получила семиместный салон, конфигурация — 2-2-3. Для отделки использовали кожу наппа, кресла первого и второго ряда снабжены функциями массажа и обогрева. Климат-контроль — трехзонный, есть возможность подзарядить смартфон без проводов.

Бортовой интерфейс русифицирован, можно рассчитывать на 12,3-дюймовую комбинацию приборов, 15,7-дюймовый центральный экран и 15,6-дюймовый дисплей на потолке для задних седоков. За безопасность отвечает набор водительских ассистентов, имеется адаптивный «круиз». Кроссовер может похвастать «музыкой» с 14 динамиками, встроенным видеорегистратором и камерами кругового обзора.

В комплектации Business Lounge Edition по цене от 8 699 000 рублей кроссовер-гибрид Rox 01 отличается шестиместным салоном, его схема — 2-2-2. Кресла второго ряда оборудованы вентиляцией, электроприводами на дюжину направлений вместо первоначальных восьми, подголовниками с боковой поддержкой. Реализована система быстрого доступа к лаундж-креслам второго ряда, но при такой конфигурации салона режимы «King-size кровать» и «комфортная кровать» недоступны. То есть большой матрас внутрь не затащишь.

Напомним, на внутреннем рынке кроссовер носит имя Jishi 01, на глобальных — Polarstone, Polestones и Rox. Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказывал о его технической начинке.