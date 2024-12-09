Рассекречен седан марки Avatr, которая официально выходит на российский рынок

Седан Avatr 06 должен стать самой доступной моделью «поднебесного» бренда. Ожидается, что в пересчете на рубли его минимальная цена на родине составит менее 3 млн. Новинку предложат клиентам в Китае в виде гибрида и «электрички». Вполне возможно, что «шестерка» со временем доберется и до российского рынка, ведь в следующем году марка запустится в нашей стране официально.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», длина Avatr 06 составляет 4855 мм, ширина — 1960, высота ­1450 мм. Колесная база равна 2940 мм. Внешне новый седан похож на более габаритную родственную модель с индексом 12. Его максимально унифицировали с кроссовером 07, в основе лежит платформа от Changan, Huawei и CATL. Привод может быть задним или полным. Плюсом четырехдвери станет полностью независимая подвеска, жесткость амортизаторов можно будет регулировать. В список оборудования включена система помощи при вождении ADS 3.0.

Гибриды получили 156-сильный 1,5-литровый турбомотор в качестве генератора, едет Avatr 06 за счет одного или двух электродвигателей. Количество последних зависит от типа привода. Известно, что новинка будет поддерживать технологию быстрой зарядки 4C. Максимальный запас хода «шестерки» должен составить 650 км. Полной информации о технической начинке, к сожалению, пока нет, поэтому о ней остается лишь только фантазировать.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что китайцы раскрыли особенности адаптации электрического кроссовера Avatr 11 для России.