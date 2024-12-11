В России стартовали продажи Dongfeng Fengon ix5

Переднеприводный Dongfeng Fengon ix5 приводит в движение 1,5-литровый турбомотор, выдающий 137 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Переключением передач заведует бесступенчатая трансмиссия. Россияне могут приобрести его в дилерских центрах Ixen, до 31 декабря автомобиль доступен по специальному прайсу, начальная планка — 1 850 000 рублей. Без скидок придется выложить 2 050 000 рублей.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», Dongfeng Fengon ix5 получил LED-оптику и 18-дюймовые колесные диски. Что особенно актуально для российской зимы, на борту имеются обогревы передних сидений, наружных зеркал и заднего стекла. Покупатели могут рассчитывать на камеру заднего вида, а также передние и задние парктроники.

Для отделки салона использована экокожа. Мультимединый комплекс получил 10,25-дюймовую диагональ и полдюжины динамиков. Места водителя и переднего пассажира в случае Dongfeng Fengon ix5 оснащены электрорегулировками. Багажник вмещает 779 л, дорожный просвет составляет 200 мм, а это очень пригодится при езде в наших условиях. Габариты кроссовера — 4685х1865х1645 мм при колесной базе 2790 мм.

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