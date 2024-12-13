LADA Niva Travel лишили «внедорожной» комплектации

АВТОВАЗ в очередной раз пересмотрел цены LADA Niva Travel, поскольку изменилось ее оснащение. Например, популярный отечественный внедорожник снова получил подушки безопасности. А вот самая «злая» офф-роудная версия Comfort Off-Road внезапно перестала быть доступна, исчезнув из общего списка комплектаций.

Это отражено на официальном сайте бренда LADA, хотя фотографии максимально подготовленной для бездорожья Niva Travel там еще сохранились. Автомобили в исполнении Comfort Off-Road'24 можно было приобрести как миниум в ноябре. Тогда за них просили 1 441 000 рублей. В эту сумму входили главные «фишки» версии — обвес кузова из некрашеного пластика, грязевые покрышки и шноркель. Кроме того, цвет отделки потолка был черного цвета.

На сегодняшний день Lada Niva Travel выпускается в пяти комплектациях — Classic, Comfort, Luxe, [BLACK] и KHL. Начальная стоимость составляет 1 334 000 рублей. Исполнение Comfort теперь предлагают по цене от 1 443 000 рублей, топовая модификация обойдется минимум в 1 639 000 рублей.

В 2025 году АВТОВАЗ планирует обновить семейство внедорожников LADA Niva. В моторной гамме должен появиться более современный 1,8-литровый бензиновый агрегат. Новую силовую установку получат «Нивы» и с приставкой Travel, и версии Legend.

В конце ноября портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Niva Travel c подушками безопасности начали поставлять дилерам. Внедорожники стали безопаснее по сравнению с прежними версиями, собранными по упрощенной схеме. Теперь покупатели могут рассчитывать минимум на один «эирбег».