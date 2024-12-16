Старт российских продаж Chery Tiggo 9: китайцы опубликовали полный прайс-лист

Одна из самых ожидаемых автоновинок уходящего года — флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 — выходит на российский рынок. Полноценные продажи начинаются 17 декабря. Приобрести семиместный SUV можно в комплектациях Prime и Ultra по цене от 4 150 000 и 4 450 000 рублей с учетом скидок соответственно.

Российская премьера Chery Tiggo 9 (в Китае — Tiggo 8L) состоялась еще в середине ноября, когда китайцы не только показали автомобиль «вживую», но и открыли прием предварительных заказов. Теперь же объявлен старт полноценных продаж: большой кроссовер доступен во всех дилерских центрах марки с 17 декабря. И на выбор предлагаются две довольно «жирные» комплектации.

Вне зависимости от исполнения покупатель может рассчитывать на семь посадочных мест, большие экраны мультимедиа (15,6″) и «приборки» (10,3″), круговой обзор 540 градусов, панорамную крышу, датчики дождя и освещения, телематический комплекс и систему дистанционного запуска мотора, вентиляцию передних кресел, двухзонный «климат», беспроводную зарядку с функцией охлаждения, проекционный дисплей, массу ассистентов водителя. Отдельно стоит отметить, что модель адаптирована к российским условиям эксплуатации — у нее полный «зимний» пакет.

Фото: АвтоВзгляд

Отличия старшей версии Ultra — 20-дюймовые литые диски (вместо 19-дюймовых), наличие боковых парктроников, центральной и коленной подушек безопасности, системы автоматической парковки, вентиляции и регулировки в 4-х направлениях сидений второго ряда, функции массажа у водительского кресла, 14 динамиков. Шире и список электронных ассистентов — он включает, помимо прочего, адаптивный круиз-контроль, мониторинг рядности движения, систему автономного экстренного торможения и другие небесполезные опции.

Что касается вариантов окраски кузова, то их предусмотрено шесть: кроме традиционных белого, черного и пары серых, предлагаются «небесный синий» и «изумрудный зеленый» колеры. А вот модификация пока одна — с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л.с., 8-ступенчатым «автоматом» собственной разработки и полным приводом. Колесная база — 2800 мм, клиренс — 200 мм.