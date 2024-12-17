Названы сроки появления кроссовера Omoda C7 в России

Новый Omoda C7 должен привлечь покупателей из России эффектными LED-элементами на переднем бампере, что добавляет экстерьеру кроссовера нотки футуризма. То же самое касается и неординарного оформления салона. Кроме того, китайский производитель делает ставку на оснащение и «проверенные временем» агрегаты. До нашего рынка новинка должна добраться в феврале следующего года.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на представителей пресс-службы «Омоды». По их словам, салон нового кроссовера C7 получил атмосферную подсветку на 256 цветов и необычный экран мультимедийного комплекса Star-Rail с диагональю 15,6 дюйма. Тачскрин должен порадовать не только быстродействием, но и возможностью перемещаться в сторону переднего пассажира вдоль центральной консоли.

Ожидается, что Omoda C7 для России «вооружат» наддувным 1,6-литровым двигателем Acteco, который будет выдавать от 150 до 186 л.с. и 275 Нм тяги. Силовой агрегат «дружит» с роботизированной трансмиссией на семь ступеней. К нам должны приехать версии паркетника как с передним, так и полным приводом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее писал о технических характеристиках Omoda C7 для российской рынка. Их рассекретили в конце сентября.