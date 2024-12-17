Российский авторынок сжался на 17% в декабре

Продажи на российском авторынке снова устремились вниз из-за высокой ключевой ставки и ослабления национальной валюты. В этом году ситуация идет вразрез с обычными трендами первого зимнего месяца, который обычно является удачным для автодилеров. За вторую неделю декабря в нашей стране приобрели на 16,5% меньше машин, чем за первую. Своих владельцев нашли 25,2 тыс. авто.

Как сообщает «Коммерсантъ», аналитики придерживаются негативных прогнозов. Ожидается, что отечественный авторынок просядет по итогам декабря более чем на 20%. Представители дилерского сообщества надеются на волну спроса, продажи должен подтолкнуть страх покупателей перед очередным ростом цен в следующем году.

За две недели декабря в России нашли своих владельцев 55,2 тыс. легковушек. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период ноября. Но, чтобы сравнялись итоги последнего месяца осени и декабря, дилерам предстоит реализовать еще более 66 тыс. автомобилей. Часть экспертов придерживается мнения, что это реально.

В конце года продажи автомобилей обычно превышают средние показатели за 12 месяцев на 20-25%. Активизируются не только частные покупатели, но и юридические лица, однако в 2024-м ажиотаж вряд ли будет из-за сложившейся экономической ситуации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что с начала декабря в России подорожали автомобили 12 брендов. И все они китайские.