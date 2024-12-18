Российские автодилеры предсказали, какие китайские бренды покинут Россию

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», с большей долей вероятности крах в России ждет представителей четырех брендов — в том числе SWM, Foton и Kaiyi. Скорее всего, им грозит развал дилерской сети, инвестиции в перечисленные марки уже прекратились.
Если говорить про однотипность, надо понимать, что на рынке РФ работают Chery, Changan, Great Wall и Geely. Они предлагают клиентам автомобили с похожим дизайном, прайсом и технологиями. В ценовой категории до 2-3 млн рублей между ними идет серьезная борьба за покупателя, но явными конкурентными преимуществами похвастать никто не может.
Не дожидаясь 2025-го, в нашей стране уже стали закрываться дилерские центры китайской марки Skywell. Представительство не знает, что будет делать на Новый год, автомобили закончились, сообщают «Известия».
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что с начала декабря в России подорожали автомобили 12 брендов. И все они китайские.