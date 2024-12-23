Дилеры раскрыли цены на новый пикап Sollers ST8

Российские продажи пикапа Sollers ST8 должны стартовать в первом квартале 2025 года. Бензиновая версия обойдется покупателям минимум в 2 920 000 рублей, начальная цена модификаций с дизелем составит 3 000 000 рублей. Новинка встанет на конвейер под Ульяновском, ее «донором» является китайский JAC T8 Pro.

В беседе с «Российской газетой» сроки начала продаж нового Sollers ST8 уточнил один из представителей дилерского сообщества. Одну часть пикапов производитель будет оснащать 204-сильными моторами объемом 2,4 л, другую — 136-сильными двухлитровыми дизельными агрегатами. Независимо от двигателя переключением передач заведует «механика», а привод будет полным.

Ранее стало известно, что до конца текущего года с конвейера сойдет пробная партия Sollers ST8, а в 2025-м уже стартует производство по схеме полного цикла. Ожидается, что пикап получит ряд доработок, благодаря которым «российский» автомобиль будет отличаться от JAC T8 Pro в лучшую сторону.

Напомним, ST8 стал вторым пикапом в гамме марки «Соллерс». И первым, который решили выпускать вне Владивостока. Дебют модели прошел в Екатеринбурге в рамках выставки «Иннопром» на стенде Ульяновской области.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Sollers осваивает производство новых китайских грузовиков и пикапов. Обрусевшие модели в КНР носят имя Hebei Triring.