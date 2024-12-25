Универсалы LADA Largus Cross начали поступать в шоу-румы дилеров

О том, что «внедорожные» LADA Largus Cross (как и семиместные Largus) вернулись на конвейер, АВТОВАЗ объявил еще 13 декабря, раскрыв при этом и новые прайс-листы. Старт продажам тогда не дали. Но, как оказалось, первые автомобили, выпущенные после перезапуска, уже появились в автосалонах.

Производство такой модификации началось две недели назад

О том, что LADA Largus Cross, отличающийся увеличенным дорожным просветом, защитным пластиковым обвесом и контрастной отделкой интерьера, уже можно найти в дилерских центрах, сообщила «Российская газета».

Рекомендованная розничная цена этой модели в исполнении Comfort — 1 807 000 рублей за пятиместную версию или 1 857 000 целковых за семиместную. Покупатель может рассчитывать на регулировку водительского сидения по высоте, 3-ступенчатый подогрев передних кресел и ряд других опций.

Доступен LADA Largus Cross и в более богатой версии Enjoy. Ее главное отличие — наличие мультимейдийной системы LADA EnjoY Pro с 8-дюймовым экраном, а также поддержкой смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto. Такие машины комплектуются 1,6-литровым двигателем на 106 л.с. и пятиступенчатой «механикой». Минимальный прайс — 2 020 000 рублей.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, когда АВТОВАЗ возобновит производство внедорожника LADA Niva Travel в исполнении Off-road. Сборку поставили на паузу в середине декабря.