В Китае оценили объем экспорта машин в Россию

Такие цифры приводятся в отчете Ассоциации легковых автомобилей Китая. Непосредственно в ноябре до российского рынка добрались 103 тыс. легковушек из КНР. По этому параметру наша страна опередила другие, приняв 18% от общего объема «поднебесных» поставок. На втором месте расположилась Мексика с результатом в 35,5 тыс. авто. Третье занимают ОАЭ, куда Пекину удалось экспортировать 30,3 тыс.
Далее в рейтинге следуют Саудовская Аравия, Филиппины и Испания, им досталось 25,5, а также 16,6 и 14,7 тыс. машин соответственно. Ближе к концу списка можно увидеть Великобританию и Казахстан, туда привезли по 13,7 тыс. китайских авто. До Австралии доехали 12,9 тыс.
Аналитики зафиксировали, что поставки машин из Поднебесной больше всего увеличили пять стран. В их число вошли ОАЭ, Южная Африка, Испания, плюс Индонезия и Индия. Машины с так называемыми новыми источниками энергии прежде всего направляют в западную часть Старого Света и Юго-Восточную Азию.
Ранее портал «АвтоВзгляд» писал о том, что Volkswagen погружается в бездну на фоне успехов автопрома КНР. Экономика Германии терпит крах.