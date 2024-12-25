В Китае оценили объем экспорта машин в Россию

По итогам последнего месяца осени из Поднебесной в нашу страну приехали 550 тыс. автомобилей. Их количество увеличилось на 5% по сравнению с ноябрем 2023-го. В другие страны за неполный 2024-й Китаю удалось экспортировать в общей сложности 5,84 млн авто, что в годовом исчислении почти на четверть больше, чем раньше.

За год к нам ввезли более 500 тыс. авто

Такие цифры приводятся в отчете Ассоциации легковых автомобилей Китая. Непосредственно в ноябре до российского рынка добрались 103 тыс. легковушек из КНР. По этому параметру наша страна опередила другие, приняв 18% от общего объема «поднебесных» поставок. На втором месте расположилась Мексика с результатом в 35,5 тыс. авто. Третье занимают ОАЭ, куда Пекину удалось экспортировать 30,3 тыс.

Далее в рейтинге следуют Саудовская Аравия, Филиппины и Испания, им досталось 25,5, а также 16,6 и 14,7 тыс. машин соответственно. Ближе к концу списка можно увидеть Великобританию и Казахстан, туда привезли по 13,7 тыс. китайских авто. До Австралии доехали 12,9 тыс.

Аналитики зафиксировали, что поставки машин из Поднебесной больше всего увеличили пять стран. В их число вошли ОАЭ, Южная Африка, Испания, плюс Индонезия и Индия. Машины с так называемыми новыми источниками энергии прежде всего направляют в западную часть Старого Света и Юго-Восточную Азию.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал о том, что Volkswagen погружается в бездну на фоне успехов автопрома КНР. Экономика Германии терпит крах.