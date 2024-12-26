Мантуров подвел предварительные итоги продаж новых автомобилей в 2024 году

По итогам текущего года в нашей стране в общей сложности могут реализовать более 1,8 млн новых автомобилей. И 1,5 млн из них, как предполагается, придется на легковушки.

Вице-премьер Денис Мантуров подвел предварительные итоги года по авторынку в рамках интервью телеканалу «Россия-24». Кроме того, он отметил, что в 2024-м с конвейеров отечественных автозаводов сойдет примерно 980 тыс. машин. В частности, 750 тыс. легковушек.

Напомним, только в конце осени около 79% прибыли от продажи новых автомобилей в России пришлось на кроссоверы и внедорожники. Наши соотечественники в ноябре приобрели около 800 тыс. машин класса SUV, на что ушло более 269 млрд рублей. Глобальные траты россиян на первичке составили 342 млрд рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» также сообщал, что в России выросли на треть продажи новых люксовых автомобилей. Этот сегмент остается в плюсе уже 5 месяцев подряд. В ноябре 2024-го в нашей стране удалось реализовать 43 роскошные машины. Это на 34% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.