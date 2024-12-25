Почему в России дешевеют авто с пробегом. И дешевеют ли...

Резкое падение цен на подержанные машины на отечественном вторичном рынке произошло якобы в уходящем году. Во всяком случае, такая оценка есть, и она даже подкрепляется цифрами. Однако ситуация выглядит настолько странно, что портал «АвтоВзгляд» решил разобраться в ней подробнее.

О том, что стоимость б/у машин заметно снизилась с начала 2024 года, сообщили на днях «Известия». По данным ресурса, в ноябре средняя цена на автомобиль не старше 15 лет упала на 12%, до 2,01 млн рублей. Как гласит известный мем, «ничего не понятно, но очень интересно».

Тем более — если учесть, что новые транспортные средства с начала года явно подорожали. А «вторичка», как правило, неизменно «подтягивается» следом, пусть и с некоторой задержкой.

— Подержанные ТС естественным образом постепенно стареют, и, соответственно, дешевеют, — замечает вице-президент «Национального автомобильного союза (НАС)» Ян Хайцеэр. — Кроме того, многие потребители предпочитают купить новую китайскую машину с гарантией, которая дает некую иллюзию безопасности, чем видавшая виды старая. При этом уже во втором полугодии спрос на автомобили в России в целом резко сократился, и это касается, в том числе, «вторички»...

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Да, но реализации упали буквально за последнюю пару месяцев именно из-за того, что в целом цены за год существенно подросли, а кредитование стало гораздо менее доступным.

В случае с подержанными авто почему-то выходит наоборот — существенное, на 12%, удешевление с начала года. Заметим, что тут речь идет о средней цене на машину с пробегом не старше 15 лет по цене чуть выше 2 млн рублей. Сложно сказать, как была получена эта цифра.

Возможно, выводилась некая средняя арифметическая величина из цен в объявлениях. И тогда, наверное, она объяснима. Однако справедливости ради надо заметить, что вряд ли наибольшей популярностью на вторичном рынке в целом по России пользуются модели, которые «пробегав» по дорогам полтора десятилетия, стоят два «ляма».

Но допустим, что именно такие «тачки» популярнее других. Но в этом случае надо говорить не об удешевлении конкретных авто, а о смещении спроса в сегменте «с пробегом» на варианты по более доступным ценам. То есть суть не в том, что «вторичка» стала дешевле, а в том, что платежеспособность покупателей всего за год стала гораздо меньше. Теперь это касается, в том числе, подержанных автомобилей.

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Можно предположить и другое. Вероятно, цены, по которым предлагаются б/у машины, вовсе не отражают актуальный спрос, а лишь учитывают ожидания продавца. Но это означает только то, что теперь в числе наиболее популярных на «вторичке» авто гораздо больше постаревших машин более низкого ценового сегмента.

Иными словами, продавцы машин с пробегом вовсе не стали уступчивее или сговорчивее. Просто темпы старения российского автопарка и снижения платежеспособности потребителей заметно обгоняют скорость, с которой обновлялся в 2024 году транспортный фонд. А учитывая негативные тенденции на отечественном авторынке, велика вероятность, что средняя цена на подержанные ТС в следующем году снова резко снизится.