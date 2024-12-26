Официальные фото кроссовера-флагмана Lynk & Co впервые появились в Сети

Подробности о новом кроссовере Lynk & Co сообщает Car News China. Согласно информации издания, «китаец» оборудован гибридной силовой установкой. Он получил салон с тремя рядами сидений, на втором расположены «капитанские» кресла. Известна даже примерная цена, хотя начало продаж намечено на март следующего года. В пересчете на рубли пока идут разговоры о 4,1 млн.
Несмотря на камуфляж, заметно, что флагманский SUV оснащен фирменной «разветвленной» головной оптикой марки. На месте радиаторной решетки красуется заглушка. Ниже установлен немаленький воздухозаборник, обеспечивающий охлаждение двигателя.
В дополнение можно сказать, что L946 оборудован тормозными суппортами оранжевого цвета и лидаром на крыше. Сама же крыша слегка наклонена, дверные ручки скрыты.
Ранее портал «АвтоВзглял» сообщал, что Lynk & Co объявил российские цены на кроссовер 08 и седан Z10.