Официальные фото кроссовера-флагмана Lynk & Co впервые появились в Сети

Китайская Lynk & Co первый раз продемонстрировала экстерьер своего полноразмерного флагманского кроссовера. Пока он предстал перед публикой в камуфляже во время зимних дорожных тестов. На данный момент вместо полноценного имени новинка известна под индексом L946. Ее премьера должна состояться в 2025 году.

Подробности о новом кроссовере Lynk & Co сообщает Car News China. Согласно информации издания, «китаец» оборудован гибридной силовой установкой. Он получил салон с тремя рядами сидений, на втором расположены «капитанские» кресла. Известна даже примерная цена, хотя начало продаж намечено на март следующего года. В пересчете на рубли пока идут разговоры о 4,1 млн.

Несмотря на камуфляж, заметно, что флагманский SUV оснащен фирменной «разветвленной» головной оптикой марки. На месте радиаторной решетки красуется заглушка. Ниже установлен немаленький воздухозаборник, обеспечивающий охлаждение двигателя.

В дополнение можно сказать, что L946 оборудован тормозными суппортами оранжевого цвета и лидаром на крыше. Сама же крыша слегка наклонена, дверные ручки скрыты.

Ранее портал «АвтоВзглял» сообщал, что Lynk & Co объявил российские цены на кроссовер 08 и седан Z10.