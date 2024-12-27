«Всем утилям назло»: какие китайские авто подешевели к концу года

Вы удивитесь, но не все китайские авто подорожали в России после повышения утильсбора 1 октября. И это не единственный вывод, который сделал портал «АвтоВзгляд», отследив произошедшие с того дня изменения в прайс-листах на наиболее востребованные у нас модели.

Накануне вступления в силу новых ставок утилизационного сбора, 30 сентября, мы сохранили прайс-листы на 10 самых популярных на тот момент в России моделей легковых авто, учитывая рейтинги продаж. Выбирали базовые комплектации без учета скидок. Спустя почти три месяца после резкого повышения утильсбора пора, пожалуй, оценить, как изменились эти цены.

Начать, видимо, следует с расценок на самые доступные и востребованные на российском рынке варианты, которые предлагает отечественный автопром. А именно — с машин АВТОВАЗа. Понятно, что номер один в этом списке — LADA Granta. Когда в конце сентября портал «АвтоВзгляд» заинтересовался ценой на «народный автомобиль» в базовой комплектации Standard, на сайте тольяттинского завода было указано 699,9 тыс. руб. Сейчас прайс на эту модель такой же (правда, на практике найти такую «Гранту» без скидок и кредита можно лишь у немногих дилеров «примерно за 900 тыс. наличными»).

А вот минимальная цена на LADA Niva Legend без учета различных дисконтов составляет 981 тыс. руб., как и в канун повышения утильсбора. Аналогичная ситуация — с LADA Niva Travel, которая по-прежнему предлагается по 1 млн 314 тыс. руб. Ну, а LADA Vesta в кузове седан заметно «подросла» — до 1 млн 575 тыс. руб. А по «сентябрьской» цене в 1 млн 239,9 тыс. руб. она предлагается только с учетом скидок по действующим программам.

Фото globallookpress.com

Среди наиболее популярных иномарок стоит выделить сравнительно более доступный Haval Jolion. Этот востребованный китайский кроссовер, который и в конце сентября, и длительный период после 1 октября предлагался по 1 млн 999 тыс. руб., буквально в начале декабря, если верить отдельным источникам, подешевел. Впрочем, лишь с учетом скидки. Базовая цена на самом деле выросла, хотя и несущественно (если, опять же, верить, прайс-листу) — до 2 млн 049 тыс. руб.

Интересно, что некоторые «чайнакары» в базовых комплектациях без учета скидок действительно подешевели. Хотя некоторые — не сразу. В этом смысле любопытен Chery Tiggo 4 Pro. В начале октября, когда вступили в силу новые ставки утильсбора, цена на этот кроссовер из КНР буквально символически повысилась — на 10 тыс. руб., до 2 млн 130 тыс. руб. Однако в конце ноября модель в базовом варианте подешевела, причем сразу на 60 тыс. руб., до 1 млн 970 тыс. руб. Хотя тут ценообразование понятно: на рынок вышел его сменщик Tiggo 4, так что «старичку» просто пришлось подешеветь. Однако похожим образом повел себя и популярный Chery Tiggo 7 Pro Max. Подорожав в первых числах октября на 50 тыс. руб., до 2 млн 820 тыс. руб., он в конце ноября подешевел до 2 млн 780 тыс. руб.

Похожая история — с Changan CS55 Plus, который после 1 октября подорожал на все 100 тыс. руб., но на днях снова стал стоить без учета скидок 2 млн 629,9 тыс. руб. А вот базовая цена еще одного популярного китайского авто — Haval M6 — не изменилась. Предлагавшийся по 2 млн 179 тыс. руб., он и сейчас доступен за эти деньги, если ориентироваться на прайс-лист.

Фото globallookpress.com

Совсем другая история с самым дорогим авто в нашей подборке — Geely Monjaro. Этот кроссовер в базовой комплектации предлагался накануне 1 октября и в течение продолжительного времени после индексации утильсбора по 4 млн 326,99 тыс. руб. Однако актуальная цена на него с начала декабря стала заметно выше — 4 млн 552,19 тыс. руб.

Таким образом, автоконцерны после резкого осеннего повышения утильсбора проводили различную ценовую политику в отношении своих наиболее востребованных моделей. При этом не приходится сомневаться, что в течение ближайшего года ценники на наиболее востребованные на российском рынке ТС будут расти, и какие цифры мы увидим в прайсах на популярные LADA, Haval или Chery, сейчас можно только гадать. И помнить: приближается 1 января. А это — не только любимый всеми праздник, но и очередная индексация утильсбора. С Наступающим!