В Китае начались продажи седана Jetta VA7, который могут привезти в Россию

На «поднебесный» рынок вышел четырехдверный Jetta VA7. Вероятность, что он появится и в России, весьма велика, поскольку покупателям в нашей стране уже доступны седан VA3, а также кроссоверы VS5 и VS7. Видимых причин, которые могут помешать новому VA7 добраться до РФ, нет, хотя изначально автомобили этой марки разрабатывали для рынка Азии. Напомним, что Jetta — плод сотрудничества FAW и местного подразделения Volkswagen Group.

Пока у нас представлены три модели из линейки бренда

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», начальная стоимость седана Jetta VA7 оказалась существенно меньше, чем на этапе предварительных продаж. За «базу» китайцы просят у себя на родине 1,23 млн в пересчете на рубли.

Новинка VA7 построена на основе Volkswagen Sagitar, предназначенного специально для Китая. Габариты «семерки» — 4773х1789х1469 мм при колесной базе 2731 мм. Подвеска полностью независимая, спереди установлены стойки McPherson, сзади расположена «многорычажка».

Новый седан Jetta VA7 «вооружен» 150-сильным 1,4-литровым турбомотором, работающим в паре с 7-диапазонным «роботом» DSG с двойным сцеплением. Максимальная тяга составляет 250 Нм. Первую «сотню» новинка берет за 9,2 секунды.

В салоне находятся 8-дюймовая панель приборов и центральный тачскрин с диагональю 10,1 дюйма. В базовой версии доступны четыре «эйрбега» и шторки безопасности. «Музыка» с четырьмя динамика и кондиционер идут в виде опций. В топе появляется комплекс автономного вождения.

Кстати, в начале января мы провели тест-драйв среднеразмерного кроссовера Jetta VS7. Эксперт портала «АвтоВзгляд» рассказал, чем расстроил и порадовал китайский SUV с немецкими корнями.