В России увеличились продажи люксовых автомобилей из Европы

Несмотря на отсутствие официальных дилеров, в России можно купить и «американцев», и «европейцев» по схеме параллельного импорта. Например, по итогам прошлого года продажи BMW и Lamborghini в нашей стране выросли почти на треть. Судя по цифрам, россияне явно отдали предпочтение «баварцам». Они разошлись тиражом 11 755 машин, а на счету итальянской марки 150 реализованных авто.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на подсчеты «Автостат Инфо». В свою очередь 15,6% пришлось на долю Porsche — это более 2000 «немцев». Меньше 2% прибавил Mercedes-Benz, реализовавший у нас не более 7000 машин, зато Rolls-Royce стал лидером. Продажи этой марки вопреки всему подскочили аж на 75%. То есть своих хозяев нашли полторы сотни автомобилей, как и в случае с Lamborghini. И в плюсе на 20% оказалась Bentley — соотечественники приобрели 175 легковушек этой марки.

За прошлый год самыми востребованными «европейцами» в России стали кроссоверы и внедорожники. Mercedes-Benz сумел продать около трех тысяч GLS и G-класс, BMW — в районе пяти тысяч X5 и X7. Более 50% реализованных авто у Porsche пришлось на Cayenne.

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