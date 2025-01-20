Стало известно, когда в Россию привезут машины по новым ценам

Согласно прогнозам дилерского сообщества, автомобили нового модельного года доберутся до нашей страны не раньше февраля. Из-за инфляции, курса рубля и сложностей с логистикой снижения стоимости ждать не стоит.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Если машины отечественного производства появятся в салонах дилеров в следующем месяце, то до иномарок дело, скорее всего, дойдет еще позже — в марте. Один из ключевых факторов, влияющих на цену — ставка утилизационного сбора, но курс национальной валюты не менее важен. В конечном итоге это скажется и на сборке в нашей стране, и на зарубежных новинках.

Эксперты склонны считать, что по официальным франшизам в первом квартале 2025-го цены увеличатся на 6 — 7%, на «сером» рынке автомобили прибавят в цене еще быстрее. А в целом в течении года стоимость вырастет на 7 — 12%, если внешний фон будет нейтральным. Пока прайсы еще не корректировали, это должно произойти в ближайшие два месяца. Не приходится сомневаться, что ценники в сторону увеличения перепишут для всех марок, но это будет меньше заметно у тех машин, которые имеют высокий уровень локализации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что неутешительными наблюдениями за российским авторынком поделились отраслевые эксперты. Мы выяснили, сколько могут стоить новые авто к лету.