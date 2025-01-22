Стартовало производство седана Exlantix ES, который ждут в России

Гибридный Exlantix ES сможет похвастать запасом хода до 1645 км. В Китае седан получил 156-сильный наддувный двигатель объемом 1,5 л. Функция агрегата — подразрядка в движении, в роли первой скрипки выступят электромоторы, характеристики которых пока неизвестны. Кстати, на родине, новинка носит имя Exeed Sterra ES.

Помимо всего прочего, Exlantix ES оснащается литий-железо-фосфатной батареей емкостью 41,16 кВтч. Поддерживая ток на 110 кВт, блок аккумуляторов заряжается максимально быстро при стандарте 2,4C. При таком раскладе в теории новинку можно напитать энергией 2,4 раза за час. На деле на заряд с 20 до 80% требуется 17,5 минуты.

По словам производителя, Exlantix ES набирает первую «сотню» за 4,9 с. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Заявленный средний расход горючего — 6,2 л на 100 км.

На российском рынке гибридный Exlantix ES обзаведется аккумулятором на 43 кВтч. Для покупателей из нашей страны русифицировали мультимедийный комплекс, расширили набор обогревов и переработали архитектуру салона. Дата начала продаж и цены пока не названы.

Портал «АвтоВзгляд» подробнее расписывал особенности Exlantix ES для России еще в ноябре прошлого года.