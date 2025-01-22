Российский авторынок стал четвертым в Европе

По итогам 2024-го отечественный авторынок смог улучшить свои позиции в общем европейском зачете, поднявшись на четвертое место. В этом ключе Россия показала лучшую динамику благодаря росту в 1,5 раза. В прошлом году у нас в стране было реализовано 1 571 272 новых легковых автомобиля.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на Европейскую ассоциацию автопроизводителей (АСЕА). Уточняется, что в 2024-м первую позицию на авторынке Старого Света сумела удержать Германия. Она оказалась в минусе на 1% по сравнению с 2023-м, общий объем продаж составил 2 817 331 авто. Вторую строчку занимает Великобритания, ей удалось улучшить показатели на 2,6%, реализовав 1 952 778 машин. Также в первую тройку вошла Франция, потерявшая 3,2%. В ее случае продажи составили 1 718 412 экземпляров.

Если брать в расчет Россию, чего аналитики Европы, конечно же, официально сделать не пожелали, то мы оказались на четвертой позиции. Пятая строчка досталась Италии: у нее зафиксировали минус -0,5% и 1 559 229 проданных машин.

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