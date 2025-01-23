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Обозначены сроки появления гибридной версии седана Voyah Passion EVR в России

Новинка получила увеличенный запас хода

Официальные продажи гибридного седана Voyah Passion EVR стартуют в нашей стране во втором квартале 2025 года. Он станет альтернативой одноименной «электричке», которая уже представлена на отечественном рынке.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Обозначены сроки появления гибридной версии седана Voyah Passion EVR в России

К главным преимуществам гибридного Voyah Passion EVR производитель относит увеличенный запас хода. Он составляет до 1000 км по циклу WLTP на «одной зарядке». Внушительная цифра с тремя нулями позволит водителю не беспокоиться по поводу питания аккумулятора и не искать заправки на маршруте.

Общая мощность электродвигателей обеспечивает четырехдверке достойную динамику при ускорении и обгонах. Кроме того, своими характеристиками новинка подтверждает приверженность марки «зеленой повестке» — Passion EVR способен преодолеть две сотни километров только на электротяге.

Напомним, максимальная мощность гибридной установки новинки должна составить 530 л.с., пиковый крутящий момент — 790 Нм. Предполагается, что бензиновый силовой 1,5-литровый турбомотор заряжает тяговую батарею.

Портал «АвтоВзгляд» подробно расписал техническую начинку Voyah Passion EVR еще в начале осени прошлого года.

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