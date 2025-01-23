В Changan прокомментировали обвинения в «травмоопасности» Uni-S, Uni-K и Uni-T

Представители Changan отреагировали на обращение Национального автомобильного союза (НАС), попросившего Росстандарт проверить надежность машин бренда, продающихся в нашей стране. Причиной стал видеоролик, в котором спинки кресел кроссовера CS55 Plus/Uni-S «превращаются в желе» при небольшой аварии. Подобный дефект может привести к компрессионному перелому позвоночника у водителя и пассажира.

В беседе с «Российской газетой» директор департамента послепродажного обслуживания Changan Motors Rus Алексей Андриевский заявил, что видеоролик с поврежденным CS55 Plus/Uni-S и текстовое описание к нему вызвали удивление. На кадрах нет звука, даты и времени. Кроме того, отсутствуют номерные знаки и VIN. Проще говоря, не за что зацепиться, чтобы идентифицировать автомобиль. Плюс его владелец не обращался к официальным дилерам марки, почеркнул Андриевский.

По словам представителя Changan, нет официально зарегистрированных аналогичных случаев деформации спинок передних кресел CS55 Plus/Uni-S при повреждениях задней части машины как в ролике. Безопасность и самого автомобиля, и сидений подтверждена результатами соответствующих тестов. В том числе независимым европейским испытательным центром TÜV Rheinland.

Пока бренд проводит проверку случившегося по своим каналам и отзывать кроссоверы с нашего рынка не торопится.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Changan CS55 Plus окончательно превратился в Uni-S на российском рынке.