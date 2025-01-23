Стало известно, когда самый дешевый кроссовер Soueast приедет в Россию

Как сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу китайского бренда, продажи Soueast S06 в РФ начнутся во второй половине 2025 года. Если внутри этот кроссовер действительно окажется знакомым нам Dashing, то россияне смогут выбирать между тубированными двигателями объемом 1,5 и 1,6 л. Они выдают 147 и 190 л. с соответственно. Переключением передач заведует 6-ступенчатый преселектив.
Официальных подробностей о Soueast S06 для нашего рынка пока не раскрывают, но новинка уже анонсирована на русскоязычном сайте производителя. Представители «поднебесной» марки уточнили, что в ближайшие пять лет линейка их автомобилей расширится.
Пока в России доступны семиместные кроссоверы Soueast S07 и флагманский S09. С учетом акций цены на них начинаются с отметки 2,75 млн и 3,1 млн рублей соответственно.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Soueast привезет в Россию автомобили всех сегментов.