Раскрыты новые подробности о кроссовере GAC S7, который ждут в России

На родине дебют кроссовера GAC S7 состоится уже в этом году, в Россию новинку планируют привезти в 2026-м. Салон «китайца» будет пятиместным, дорожный просвет составит многообещающие для езды в наших условиях 200 мм. Интерьер может быть либо коричневым, либо белым. Для кузова предложат пять вариантов окраски: черный, белый, серый, зеленый и медный.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», GAC S7 создали на базе новой модульной архитектуры EV+. Габариты — 4900x1950x1780 мм при колесной базе 2880 мм. При сложенных креслах второго ряда объем багажника вырастает до 2050 л.

В движение кроссовер приводит силовая установка, которая позволяет новинке быть и классическим, и последовательным гибридом. В эту систему входит 160-сильный 1,5-литровый турбомотор. Экземпляры с передним приводом оснащаются 232-сильным электродвигателем. Суммарная отдача должна составлять 392 л.с. Полноприводный GAC S7 отличается наличием двух электрических агрегатов. Установленный сзади является 109-сильным, в общей сложности можно говорить о 500 л.с.

Новый кроссовер S7 получит «умный» комплекс автономного вождения L2++, самостоятельно разработанный GAC. В салоне с атмосферной подсветкой установлены 15,6-дюймовый центральный тачскрин и 8,8-дюймовая комбинация приборов, плюс 27-дюймовая проекция идет на ветровое стекло. Еще один 17,3-дюймовый экран установлен на потолке для пассажиров второго ряда. Аудиосистема имеет 22 динамика, кресла обтянуты кожей Nappa. Кроме того, на борту есть беспроводная зарядка для гаджетов на 50 Вт.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Россию приедет новая версия кроссовера GAC GS8.