В Китае назвали лучшие автомобили 2024 года

В Поднебесной прошел пятый «Автомобильный фестиваль», который по значимости часто сравнивают с премией «Оскар» в мире кино. В ходе мероприятия были названы лучшие машины по итогам прошлого года. Наивысшего почета удостоился кроссовер Exlantix ET — тот самый, что должен скоро добраться до российского рынка. Всего в различных номинациях насчитывается 21 победитель.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). Эксперты признали самым крутым внедорожником рамный Toyota Land Cruiser Prado. Кроссовером года ухитрились стать сразу две модели — это официально продающийся в России гибридный Wey 07 и Hyundai Santa Fe, который хорошо известен в нашей стране. Такая же ситуация сложилась в номинации «Седан года», успех разделили легендарная Toyota Camry и Volkswagen Passat Pro. Среди минивэнов пальмы первенства удостоился Roewe iMax 8 DMH.

Титул «Автомобиль года 2024» завоевал премиальный кроссовер Exlantix ET. Гибридная версия оснащается силовой установкой, выдающей от 265 до 469 л.с. В качестве генератора используется классический ДВС объемом 1,5 л, прилагается батарея на 43 кВтч. В комбинированном режиме гибрид способен преодолеть 1238 км. В случае чистокровной «электрички» можно рассчитывать на 313-562 л.с. Привод может быть либо задним, либо полным. Емкость батареи составляет 77 либо сотню кВтч, а запасах хода варьируется от 540 до 760 км. Что будет особенно интересно россиянам, максимальный дорожный просвет у ET с пневмоподвеской достигает 240 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Exlantix ET, который ждут в России, начали выпускать в Китае. В начале января изготовили первую партию автомобилей.