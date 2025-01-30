Кроссовер Jetour T1 с бензиновым мотором готов к дебюту на родине

Jetour планирует в скором времени представить широкой общественности в Китае новую версию кроссовера T1, оснащенную классическим ДВС. Такие машины уже завезли к местным дилерам. Известно, что паркетник будут официально продавать и в России. Премьера в нашей стране запланирована на первую половину 2025 года. Пока сложно говорить о прайсе, но его начальная цена может составить около 2,6 млн рублей.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», кроссовер Jetour T1 предложат покупателям с двумя бензиновыми моторами на выбор. Младший — 184-сильный наддувный объемом 1,5 л, обеспечивает 290 Нм тяги. Передачи переключает 7-ступенчатый «робот», привод в этом случае будет передним. Старший 254-сильный агрегат является двухлитровым и работает в паре с 8-диапазонным «автоматом». Крутящий момент — 390 Нм. Тут уже можно рассчитывать на «умный» полный привод XWD от BorgWarner.

Габариты Jetour T1 — 4706х1967х1845 мм при колесной базе 2810 мм. Угол въезда составляет 27 градусов, съезда — 25. Багажная дверь оборудована электроприводом, мониторить окружающую обстановку поможет комплекс камер кругового обзора. Интерьер украшают приборная панель с диагональю экрана 10,25 и центральный 15,6-дюймовый сенсорный монитор мультимедийной системы. Смартфон можно заряжать без проводов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Россию привезли родственника Jetour T1 — кроссовер T2 — в максимальной комплектации. Приобрести автомобиль с «автоматом» можно по цене от 4,5 млн рублей.