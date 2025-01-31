Названа цена и более точные сроки запуска Voyah Passion EVR в России

Электрическая версия бизнес-седана Voyah Passion уже представлена на российском рынке, в скором времени до нас должна доехать и гибридная модификация с приставкой EVR. Стало известно, что это случится примерно в апреле текущего года. Ориентировочная цена новинки составит 5 млн рублей.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на директора дилерского центра «Voyah Авилон» Игоря Назарова. К основным преимуществам гибрида относят более привлекательную стоимость. Кроме того, Voyah Passion EVR не требует отдельной обязательной зарядки и специальной инфраструктуры. В седан-гибрид можно заливать топливо на обычной заправке, а мотор уже самостоятельно напитает энергией батарею.

Если говорить о технике, в этом плане главной «фишкой» Voyah Passion EVR является увеличенный запас хода. Согласно заявлению производителя, он может проехать на одной зарядке до 1000 км. Гибрид легко узнать по характерной радиаторной решетке и форме переднего бампера.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал техническую начинку гибридного Voyah Passion.