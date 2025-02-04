Новый Chery Tiggo 7L готовится к российской премьере

В Москве у одного из дилерских центров китайской марки Chery в объективы папарацци угодила очередная новинка для России — кроссовер Tiggo 7L. О его появлении на отечественном авторынке стало известно еще весной 2024 года. В Китае существует несколько вариантов «семерки» с различными приставками — например, Max и Plus. Судя по всему, автомобиль для нашей страны взял от каждой версии по чуть-чуть.

Об этом сообщает портал «Китайские автомобили», опубликовавший шпионские снимки нового Tiggo 7L. Первая партия таких кроссоверов добралась до российской столицы в разных цветах: белом, серебристом, темно-сером и красном. В том числе до нас доехали экземпляры с черной крышей.

В целом интерьер нового Tiggo 7L напоминает по архитектуре «семерку» с припиской Pro Max, которая уже представлена в РФ. Передняя панель, рулевое колесо и центральный тоннель у автомобилей совпадают. Но тачскрин управления микроклиматом у новинки заменили физическими кнопками.

По технической начинке ясности пока нет. Возможно, у нового Tiggo 7L для России будут полноприводные модификации, но в Поднебесной рестайлинговый Tiggo 7 Plus доступен только с передним приводом. Там его предлагают с 197-сильным турбомотором объемом 1,6 л, 8-диапазонным «автоматом» и 7-ступенчатым «роботом» на выбор.

Пока проясняется ситуация с Tiggo 7L, портал «АвтоВзгляд» протестировал официально продающийся в России Chery Tiggo 7 Pro Max.