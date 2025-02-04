Hongqi сертифицировала для России кроссовер HS7 и минивэн HQ9

Кроссовер Hongqi HS7 второй генерации и минивэн HQ9 станут официально доступны на российском рынке в первом квартале 2025 года. Семиместный паркетник оснащается 245-сильным двухлитровым мотором, который «дружит» с автоматической 8-ступенчатой трансмиссией. У минивэна такое же количество посадочных мест, как у HS7. Он «вооружен» аналогичными двигателем и коробкой передач, плюс в комплекте идет 48-вольтовый стартер-генератор.

Старт продаж новинок на нашем рынке не за горами

Об этом сообщает портал «Китайские автомобили», который узнал о сертификации Hongqi HS7 и HQ9 для нашего рынка, занимаясь мониторингом базы Росстандарта. На обоих «китайцев» получено ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).

Габариты HS7 составляют 4995х1960х1760 мм, колесная база — 2920 мм. Кроссовер оборудован интеллектуальной системой полного привода, россиянам также предложат версии 2WD.

Размеры Hongqi HQ9 — 5222х2005х1892 мм при колесной базе 3200 мм. Этот минивэн является так называемым «мягким» гибридом. Помимо всего прочего, он сможет похвастать креслами второго ряда со встроенным массажером и подставкой для ног.

В конце января портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Hongqi анонсировала скорый дебют лифтбэка H6 в России.