Hongqi сертифицировала для России кроссовер HS7 и минивэн HQ9

Об этом сообщает портал «Китайские автомобили», который узнал о сертификации Hongqi HS7 и HQ9 для нашего рынка, занимаясь мониторингом базы Росстандарта. На обоих «китайцев» получено ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).
Габариты HS7 составляют 4995х1960х1760 мм, колесная база — 2920 мм. Кроссовер оборудован интеллектуальной системой полного привода, россиянам также предложат версии 2WD.
Размеры Hongqi HQ9 — 5222х2005х1892 мм при колесной базе 3200 мм. Этот минивэн является так называемым «мягким» гибридом. Помимо всего прочего, он сможет похвастать креслами второго ряда со встроенным массажером и подставкой для ног.
В конце января портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Hongqi анонсировала скорый дебют лифтбэка H6 в России.