Виктор Нащанский: бренд JAC готов привезти в Россию электрические пикапы и SUV

В минувшем году в России было продано около 18 000 электромобилей (на 26,4% больше, чем годом ранее) и более 60 000 гибридов (+2,9%). И в сумме «зеленые» авто заняли около 5% в общем объеме реализованных новых легковушек. Не удивительно поэтому, что поддержать «экологическую повестку» в нашей стране готовы даже те автопроизводители, что ранее делали у нас ставку не просто на традиционные, а откровенно мощные авто с ДВС. Так, в частности, порталу «АвтоВзгляд» стало известно, что компания JAC всерьез задумалась о поставках в РФ и «электричек», и гибридных авто.

При этом, что любопытно, речь идет не только о показанном в прошлом году журналистам «малыше» JAC E30X, а именно о пикапах и кроссоверах на электротяге. Вот, что по этому поводу заявил в беседе с нашим корреспондентом заместитель генерального директора компании JAC Motors в России Виктор Нащанский.

— Поддержание «зеленой» повестки, несомненно, является трендом для любого автопроизводителя, и речь тут идет не только об электромобилях, но и об автомобилях с гибридными установками, и об участии в различных благотворительных и спонсорских проектах.

У нас есть планы по поставкам в Россию и электромобилей, и гибридов. Но когда и какие именно модели мы привезем, во многом зависит от того, какие условия будут созданы со стороны законодательства РФ, а также от того, какими будут первые результаты локальных исследований отечественного рынка. Но готовый продукт у нас уже есть.

А забегая вперед, скажу, что у JAC есть планы в следующем году построить абсолютно новую платформу, на которой, возможно, будем производить любые электрические автомобили, в том числе пикапы, большие, и среднеразмерные кроссоверы, но подробности об этом мы сообщим позже.