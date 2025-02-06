Виктор Нащанский: бренд JAC готов привезти в Россию электрические пикапы и SUV

При этом, что любопытно, речь идет не только о показанном в прошлом году журналистам «малыше» JAC E30X, а именно о пикапах и кроссоверах на электротяге. Вот, что по этому поводу заявил в беседе с нашим корреспондентом заместитель генерального директора компании JAC Motors в России Виктор Нащанский.
— Поддержание «зеленой» повестки, несомненно, является трендом для любого автопроизводителя, и речь тут идет не только об электромобилях, но и об автомобилях с гибридными установками, и об участии в различных благотворительных и спонсорских проектах.
У нас есть планы по поставкам в Россию и электромобилей, и гибридов. Но когда и какие именно модели мы привезем, во многом зависит от того, какие условия будут созданы со стороны законодательства РФ, а также от того, какими будут первые результаты локальных исследований отечественного рынка. Но готовый продукт у нас уже есть.
А забегая вперед, скажу, что у JAC есть планы в следующем году построить абсолютно новую платформу, на которой, возможно, будем производить любые электрические автомобили, в том числе пикапы, большие, и среднеразмерные кроссоверы, но подробности об этом мы сообщим позже.