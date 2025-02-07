Автобренд Skywell прояснил свои перспективы в России

На данный момент Skywell не собирается развивать бизнес по продаже новых машин в нашей стране. А в Санкт-Петербурге автосалоны ими больше не занимаются. Но российские владельцы моделей с шильдиком бренда могут не нервничать, поскольку китайский автопроизводитель продолжит исполнять гарантийные обязательства и заниматься обслуживанием.

В беседе с «Российской газетой» представители российского офиса Skywell пояснили, что необходимое техническое обслуживание будет осуществляться в полном объеме. Его реализуют с помощью партнеров марки, которые успели успешно пройти соответствующую сертификацию.

Основные запчасти для автомобилей Skywell завезены в РФ в достаточном объеме. Но если вдруг чего-то не обнаружится на складе, недостающую деталь можно будет заказать.

Дилерскую сеть в России Skywell расширять не планирует. Но все официальные представители будут работать с маркой до тех пор, пока не истечет срок действия заключенных контрактов.

Ранее эксперты рассказали порталу «АвтоВзгляд», почему в 2025 году Россию покинет ряд китайских автостроителей.