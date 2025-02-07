Назван средний срок автокредита в России

На сегодняшний день средний срок кредита на автомобиль в России составляет от 6,5 до 7 лет. При этом наших соотечественников не останавливают высокие ставки, достигающие 26 — 30%. По словам экспертов, такие займы берут граждане, которые хоть в какой-то степени разбираются в экономической ситуации. Они понимают, что наиболее выгодные цены на автомобили были даже не сегодня, а вчера, и в ближайшие годы ситуация не изменится.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на заместителя исполнительного директора компании «Баланс Платформа» Алексея Бородавина. По его словам, россияне по возможности оформляют автокредиты на максимально длинные сроки, чтобы сделать ежемесячные платежи минимальными. Затем заем стараются погасить досрочно — за пару-тройку лет.

Автомобили в России продолжат приобретать те, кто слишком долго откладывал замену старого «железного коня» на нового. И это будет происходить до тех пор, пока не начнет волновать водителей достаточно сильно, уверен Бородавин. Плюс в том, что автопроизводители дают возможность субсидировать свою продукцию, предоставляя заниженные ставки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» разобрался, что выгоднее — долгосрочная аренда или покупка авто в кредит.