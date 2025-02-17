В шоу-румы российских дилеров завезли машины 2025 модельного года

Автомобили некоторых брендов, выпущенные в этом году, начали поступать к дилерам в нашей стране. В массовом сегменте прайсы пока остались почти на том же уровне, что и в декабре 2024-го. В перспективе стоимость будет прежде всего зависеть от ключевой ставки, которая пока ощутимо повышает издержи всех игроков отечественного авторынка.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты допускают, что с учетом стагнации в Поднебесной новые автомобили подорожают на 3 — 5%, хотя прибавка в 10 — 12% выглядит более логичной. При этом текущие модели имеют все шансы стать дешевле. Производители вынуждены распродавать свои складские запасы, поскольку дизайн и технологии быстро устаревают. Если рубль станет слабее, ценник автомобилей начнет расти из-за привязки к юаню. Линейка Волжского автозавода тоже прибавит в цене, но прайс на отечественные «Лады» будет стабильнее в течение года.

В феврале дилерам прежде всего поставляют автомобили локальной сборки, если говорить о моделях 2025 года. В зависимости от инфляции и курса валют максимальная наценка может составить 10% при условии, что в экономике не произойдет резких скачков.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, сколько новых машин по предварительным подсчетам купят россияне в 2025 году. Эксперты объяснили, смогут ли наши сограждане позволить себе больше авто, чем им разрешит ЦБ.