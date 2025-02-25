Флагманский кроссовер Omoda C7 выследили в России до официального дебюта

На данный момент кроссовер Omoda C7 тестируют на отечественных дорогах, фотошпионы заметили «китайца» в Тюмени. Автомобиль был без шильдиков на кузове и других опознавательных знаков. Но водитель подтвердил, что это именно новая «Омода». Продажи «семерки», которая по габаритам превосходит все остальные модели марки, должны стартовать в России в первой половине 2025 года.

Кадры с новым Omoda C7 в России опубликовал портал «Китайские автомобили». Уточняется, что их сделал случайный прохожий и прислал в редакцию нашим коллегам. Экземпляр, попавший на фото, успел проехать 23 тыс. км.

Кроссовер C7 оснащается турбомотором Acteco объемом 1,6 л. Тяга составляет 275 Нм, конечная мощность пока неизвестна. В России этот силовой агрегат обычно выдает от 150 до 186 л.с. В качестве трансмиссии выступает 7-диапазонный «робот» с парочкой «мокрых» сцеплений. Селектор коробки передач находится на руле. Привод может быть и передним, и полным.

Габариты Omoda C7 составляют 4621х1872х1673 мм при колесной базе 2700 мм. Салон вмещает пять человек, водитель может рассчитывать на проекционный дисплей и 15,6-дюймовый центральный тачскрин мультимедийного комплекса.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал об одной из главных «фишек» Omoda C7.