Представлены официальные изображения салона обновленного Tank 300

Бренд Tank официально продемонстрировал широкой общественности, как будет выглядеть салон «трехсотого» внедорожника. Если раньше центральный экран мультимедийного комплекса был встроен в переднюю панель, то теперь он заметно выделяется, представляя собой отдельную конструкцию. Сейчас такое дизайнерское решение является очень модным веянием в Китае. Судя по всему, россияне увидят это в свое время на примере «живой» машины.

При рестайлинге китайцы сделали акцент на интерьере

Глядя на изображения интерьера обновленного Tank 300, напрашивается вывод, что центральный дисплей, помимо всего прочего, еще и увеличился в размерах. Изменилась и панель вокруг него, снизу нынче расположены горизонтальные дефлекторы вместо прежних круглых. Ряд физических кнопок встроен между экраном и воздуховодами.

На центральном тоннеле сохранились рычажки, позволяющие управлять режимом работы трансмиссии и другими опциями. Селектор коробки передач переехал на рулевую колонку, его место заняла площадка беспроводной зарядки под два гаджета. Руль получил D-образную форму, лишившись вертикальной спицы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал фото экстерьера обновленного внедорожника Tank 300 и подробности о технической начинке. Премьера новинки намечена на начало марта.