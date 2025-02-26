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Представлены официальные изображения салона обновленного Tank 300

При рестайлинге китайцы сделали акцент на интерьере

Бренд Tank официально продемонстрировал широкой общественности, как будет выглядеть салон «трехсотого» внедорожника. Если раньше центральный экран мультимедийного комплекса был встроен в переднюю панель, то теперь он заметно выделяется, представляя собой отдельную конструкцию. Сейчас такое дизайнерское решение является очень модным веянием в Китае. Судя по всему, россияне увидят это в свое время на примере «живой» машины.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Представлены официальные изображения салона обновленного Tank 300

Глядя на изображения интерьера обновленного Tank 300, напрашивается вывод, что центральный дисплей, помимо всего прочего, еще и увеличился в размерах. Изменилась и панель вокруг него, снизу нынче расположены горизонтальные дефлекторы вместо прежних круглых. Ряд физических кнопок встроен между экраном и воздуховодами.

На центральном тоннеле сохранились рычажки, позволяющие управлять режимом работы трансмиссии и другими опциями. Селектор коробки передач переехал на рулевую колонку, его место заняла площадка беспроводной зарядки под два гаджета. Руль получил D-образную форму, лишившись вертикальной спицы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал фото экстерьера обновленного внедорожника Tank 300 и подробности о технической начинке. Премьера новинки намечена на начало марта.

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