Представлены официальные изображения салона обновленного Tank 300

Глядя на изображения интерьера обновленного Tank 300, напрашивается вывод, что центральный дисплей, помимо всего прочего, еще и увеличился в размерах. Изменилась и панель вокруг него, снизу нынче расположены горизонтальные дефлекторы вместо прежних круглых. Ряд физических кнопок встроен между экраном и воздуховодами.
На центральном тоннеле сохранились рычажки, позволяющие управлять режимом работы трансмиссии и другими опциями. Селектор коробки передач переехал на рулевую колонку, его место заняла площадка беспроводной зарядки под два гаджета. Руль получил D-образную форму, лишившись вертикальной спицы.
Ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал фото экстерьера обновленного внедорожника Tank 300 и подробности о технической начинке. Премьера новинки намечена на начало марта.