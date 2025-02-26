Расходы россиян на покупку новых отечественных машин увеличились в 1,5 раза

В январе россияне потратили на продукцию отечественного автопрома 49,3 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом расходы граждан страны увеличились в 1,5 раза. В общей сложности траты населения на новые легковые автомобили выросли не слишком ощутимо — на 6,2% или до 277 млрд рублей за первый месяц 2025 года.

Подсчеты проводили эксперты аналитического агентства «Автостат» и «Газпромбанк автолизинг». Уточняется, что расходы на российские автомобили выросли из-за почти 30-процентного увеличения спроса на них в январе. Кстати, это послужило причиной снижения среднего ценника на 4,3%, поскольку продукция нашего автопрома дешевле, чем из других стран.

Заметнее увеличились расходы на приобретение европейских машин. В этом случае прибавка составила 16,5% по сравнению с прошлогодним январем. За месяц на «европейцев», которых покупают наши люди по «серым» схемам, было потрачено 28 млрд рублей.

За 12 месяцев расходы на авто из других частей света упали. Например, на «китайцев» ушло 174,7 млрд рублей или на 0,7% меньше, чем раньше. Тем не менее они по-прежнему доминируют в финансовой структуре рынка (63%). Спрос на «японцев» упал на 17,5% — до 12,9 млрд рублей, минус по «американцам» составил 29,1%, на «корейцев» — 48,2%. Это 2,4 и 4,6 млрд «деревянных» соответственно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что россияне потратили рекордную сумму на новые машины.