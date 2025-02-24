Добро пожаловать: процессы по возвращению старых автобрендов в Россию уже начались

Перепалка между известными брендами, которые пока не выходят на наш трынок, но уже и не отрицают своего желания «осчастливить» российский автолюбителей своей продукцией и российскими же чиновниками, которые прямо и безапелляционно говорят о предстоящей фильтрации «возвращенцев», не должны вводить в заблуждение: процессы уже начались. Тому есть много разных подтверждений, причем некоторые — из самых невероятных секторов бизнеса. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Уже неделю из каждого буквально утюга бесперебойным потоком идут новости о подготовке к возвращению в РФ давно известных брендов. И автомобильных — в том числе. Есть и комментарии российских чиновников, которые прямо говорят, что вернувшиеся должны будут крепко вложиться перед тем, как получат право снова работать в прежнем ритме: даже Владимир Путин уже высказался, дав Денису Мантурову традиционно отчетливые указания горячку не пороть и ворота слишком широко не открывать. Что ж, сложно не согласиться с лидером нации: каждому — по заслугам.

А новостей-то много: уже и Hyundai/KIA успели откреститься от идеи вслух, что никого не впечатлило, и корейский же KGM презентовался. Излишне корректный (если не сказать -возвышенный) комментарий главы Renault Луки-де Мео о рассмотрении возвращения Renault в Россию тут же получил форменный «отлуп» от московского градоначальника: Сергей Собянин толсто намекнул, что рассматривать камбэк будет в первую очередь другая сторона, а не те, кто в 2022 году продал свой завод без опциона на возвращение, а потом истерично сбежал, громко хлопнув дверью.

В больших кабинетах такого поведения не любят и помнят долго. А с другой стороны: в 2024 году россияне купили машин на 5 трлн рублей. И все — отнюдь не в корейско-японско-европейскую кассу. История сурова, резких движений не предполагает, о чем в очередной для человечества раз и напомнила.

Фото globallookpress.com

Однако подобные комментарии стоит потреблять исключительно с включенным «политическим» фильтром: конечно, готовятся вернуться, Россия — богата и щедра. Конечно, ждут возможности и уже прощупывают почву.

Боятся, так что начинают потихоньку прощупывать и аккуратно узнавать и настроения, и требования, которые будут выдвинуты. В чем это выражается? Естественно, идут скрытые переговоры, о подробностях которых нам остается только догадываться.

Но есть процессы, которые уже можно смело констатировать: например, специалисты профильного СТО Toyota рассказали корреспонденту портала «АвтоВзгляд», что уже как три недели — ровно с момента приземления «рыжего цунами» на американский престол — заметно улучшились дела с запчастями. Внезапно, каким-то чудом, сократились сроки доставки с центрального европейского склада, расширился ассортимент. Говорят даже о снижении цен!

Любопытно, что начало февраля 2025 года стало первым месяцем, когда поставки из ОАЭ начали, в силу стоимости товара и сроков, терять свою актуальность. Что это, если не «потепление»? Солнышко за окном и «шестое чувство» не врут: весна уже не за горами. В прямом и переносном смысле.