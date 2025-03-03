Электромобили и гибриды Exlantix будут продавать в автосалонах Exeed

Премиальная китайская марка Exlantix (входит в концерн Chery) должна была запуститься на российском рынке в начале прошлого года, но премьеру по каким-то причинам отложили — до второго квартала 2025-го. Похоже, на этот раз все идет по плану. И в преддверии дебюта бренд раскрыл новые подробности.

Так, в пресс-службе российского офиса Exlantix рассказали, что реализацию электромобилей и гибридов новой премиальной марки возьмут на себя дилеры Exeed — другого суббренда Chery. Для того чтобы предоставить клиентам высокий уровень сервиса, сотрудники пройдут дополнительное обучение, а шоу-румы — процедуру дооснащения «самыми последними технологиями и оборудованием». Очевидно, речь идет как минимум о зарядных станциях.

Какие именно модели предложат россиянам? Седан ES и кроссовер ET. Изначально предполагалось, что первой в продажу поступит четырехдверка, а уже потом к ней присоединится SUV. Но, судя по всему, планы скорректировали, и в итоге марка дебютирует с обеими машинами.

Кстати говоря, сейчас они проходят финальные испытания в разных регионах и климатических условиях нашей страны. Цены и комплектации моделей пока не раскрываются. Вероятнее всего, их огласят ближе к старту продаж, который должен состояться весной.

Добавим, что портал «АвтоВзгляд» уже успел познакомиться с электрическим Exlantix ES. Тест-драйв роскошной четырехдверки опубликован здесь.