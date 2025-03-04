Hongqi обнародовала официальные характеристики минивэна HQ9 для России

Полноразмерный минивэн бизнес-класса Hongqi HQ9 скоро станет доступен россиянам в дилерских центрах марки. Массивная радиаторная решетка является основным визуальным элементом передней части. Привлекают внимание вертикальные хромированные ламели, напоминающие струи водопада. В 7-местном салоне главный акцент сделан на удобстве пассажиров заднего ряда.

Hongqi HQ9 является «мягким» гибридом. Его приводит в движение двухлитровый 245-сильный турбомотор, напряжение силовой установки — 48 В. Максимальная тяга составляет 380 Нм. Передачи переключает 8-диапазонный «автомат». На ускорение до «сотни» требуется 9,5 секунды. В смешанном цикле «китаец» должен сжигать 8,8 л бензина за 100 км пробега.

Габариты HQ9 — 5222х2005х1935 мм при колесной базе в 3200 мм. Подвеска полностью независимая. Компоновка интерьера выполнена по схеме 2+2+3. Доступ в автомобиль с каждой стороны обеспечивают широкие сдвижные боковые двери с электроприводом. Добраться до сидений третьего ряда не представляет труда. На втором ряду установлены индивидуальные кресла-массажеры, доступны 16 электрорегулировок. О комфорте водителя производители также позаботились, его место спроектировано с фокусом на эргономику.

Остается лишь добавить, что точная дата начала продаж и цены минивэна HQ9 пока не раскрываются.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России заметили кроссовер Hongqi HS7 второго поколения.