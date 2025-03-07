Седан GAC Empow официально анонсировали для российского рынка

По длине GAC Empow соответствует автомобилям D-класса при колесной базе 2736 мм. Ширина составляет 1850 мм, высота — 1432 мм. На ускорение до «сотни» четырехдверке требуется 6,95 секунды.
Для тех, кто предпочитает классический дизайн, создана модификация GS. Любителям спортивных акцентов больше подойдет GL. Ее главной особенностью в GAC считают стильный спойлер на крышке багажника, который должен восприниматься как часть образа гоночной машины. И, конечно, не будем забывать про спортивные настройки блока управления мотором, трансмиссии и рулевого управления.
В топовой комплектации Empow получил кожаный салон, двухзонный климат-контроль, аудиосистему с Yamaha с восемью динамиками и 32-цветную подсветку интерьера.
Подробности о технических особенностях нового GAC Empow появятся позже. Ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал его «шпионские» фото из России.