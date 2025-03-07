В России рухнул импорт новых легковых автомобилей

За второй месяц текущего года в Россию ввезли 16,2 тыс. новых легковых автомобилей. Оказалось, что это на ощутимые 73% меньше по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом. Если сравнивать с январем, поставки просели в 2 раза. Тогда в нашу страну импортировали 31,9 тыс. новых легковушек.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты выяснили, что ввоз новых легковых авто снижается уже четвертый месяц подряд в годовом выражении, то есть с ноября 2024 года. Объемы поставок в нынешнем феврале настолько низки, что им удалось превзойти лишь ежемесячные показатели марта — сентября трехлетней давности. Тогда речь шла об объемах 6,5 — 15,7 тыс. машин.

Положительный момент в том, что импортеры стали привозить меньше автомобилей, и теперь поставки перестанут давить на складские запасы.

По маркам в плане импорта лидирует «поднебесный» Changan, по моделям первое место удалось занять кроссоверу этого бренда под названием Uni-S. Эксперты уточнили, что за последний месяц зимы в нашу страну чаще других ввозили новые легковушки из Китая, Киргизии и Белоруссии.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что поставки новых легковушек в Россию сократились в два раза.