В Москве стартовал 13-й сезон национальной премии «Топ-5 Авто»

Национальная премия экспертов автобизнеса «Топ-5 Авто», в жюри которой входит и главный редактор портала «АвтоВзгляд» Александр Ростарчук, открыла следующий, уже 13-й по счету сезон. В этот раз в список кандидатов в номинанты включены около 60 новых или ощутимо обновленных моделей, дебютировавших на отечественном рынке в 2024-м.

У нее появились новые партнеры и свежая номинация

В число номинаций «Топ-5 Авто» традиционно входят «Компактный автомобиль/Кроссовер», «Среднеразмерный автомобиль/Кроссовер», «Большой автомобиль/Кроссовер». Кроме того, предусмотрены категории «Коммерческий автомобиль», «Авто-персона года», плюс «Лучший PR-департамент автопроизводителя» и «Лучший департамент маркетинга автопроизводителя».

Название номинации «Электрический автомобиль» в новом сезоне приняли решение сменить на «Электрический автомобиль/Гибрид». Более того, в этом году в привычный список добавилась новая номинация — «Лучший пресс-парк автопроизводителя». И не будем забывать о титуле «Автомобиль года» (Car of the Year), который ежегодно присуждается с учетом результатов судейского голосования. Напомним, в предыдущем сезоне его получил Geely Mongaro.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, как автомобили эксперты «Топ-5 Авто» признали лучшими в России в 2024 году.