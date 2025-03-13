Рынок люксовых автомобилей в России просел на 28%

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в феврале люксовый сегмент сжался на 28% по отношению к январю. Наиболее популярным брендом остается Rolls-Royce, за последний зимний месяц своих владельцев нашли 11 машин. Bentley и Lamborghini, сумевшие реализовать по семь автомобилей, идут следом.
Второй месяц подряд самой востребованной премиальной моделью в стране остается Rolls-Royce Cullinan. В РФ продали семь таких кроссоверов. Второе место досталось Lamborghini Urus с полудюжиной проданных машин. Третью позицию поделили Rolls-Royce Spectre и Bentley Bentayga — по четыре реализованных экземпляра.
За два месяца 2025 года россияне приобрели 67 новых люксовых машин. Такой результат на 17,5% больше, чем за те же сроки в прошлом году.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в РФ увеличились продажи люксовых автомобилей из Европы.