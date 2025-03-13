Рынок люксовых автомобилей в России просел на 28%

В нашей стране за второй месяц текущего года было продано 28 новых люксовых автомобилей. Такие цифры полностью копируют прошлогодние результаты за аналогичный период. Однако аналитики не считают, что сегмент стабилизировался. Как выяснилось, два месяца подряд с начала года на отечественном рынке сумели удержаться только четыре автобренда вместо привычных шести. В январе и феврале у нас не было продано ни одной модели с шильдиками Aston Martin и Maserati.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в феврале люксовый сегмент сжался на 28% по отношению к январю. Наиболее популярным брендом остается Rolls-Royce, за последний зимний месяц своих владельцев нашли 11 машин. Bentley и Lamborghini, сумевшие реализовать по семь автомобилей, идут следом.

Второй месяц подряд самой востребованной премиальной моделью в стране остается Rolls-Royce Cullinan. В РФ продали семь таких кроссоверов. Второе место досталось Lamborghini Urus с полудюжиной проданных машин. Третью позицию поделили Rolls-Royce Spectre и Bentley Bentayga — по четыре реализованных экземпляра.

За два месяца 2025 года россияне приобрели 67 новых люксовых машин. Такой результат на 17,5% больше, чем за те же сроки в прошлом году.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в РФ увеличились продажи люксовых автомобилей из Европы.