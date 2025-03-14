В 2025 году россияне стали покупать больше отечественных машин

За январь и февраль текущего года в нашей стране выросли продажи новых российских легковых автомобилей, а реализация китайских снизилась. За первые два месяца 2025-го она просела на 17% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, что вылилось в 91 тыс. «поднебесных» легковушек. За год их доля съехала с 59,5 до 54,5%.

Зато российские автомобили показали годовой 8-процентный рост, своих владельцев в начале этого года нашли 60,2 тыс. экземпляров. В итоге их кусок пирога подрос с 30,3 до 36%. Что любопытно, ощутимее всего прибавили машины белорусского производства, их продажи подскочили в 2,5 раза — до 3,8 тыс. автомобилей. Их доля выросла с 0,8 до 2,3% — втрое, отмечает аналитическое агентство «Автостат».

Про автобренды, официально сбежавшие из России, наши покупатели пока не забыли, но процесс идет, судя по цифрам. По итогам января и февраля продажи иномарок из недружественных государств провалились на 30% по сравнению с теми же месяцами в 2024 году. Граждане страны приобрели 12,1 тыс. экземпляров.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что рынок люксовых автомобилей в России просел на 28%.