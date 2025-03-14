Российский рынок гибридов и электрокаров обвалился

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на экспертов «Газпромбанк Автолизинг». Согласно их подсчетам, продажи Li Auto L7, Voyah Free и Zeekr 001, считавшихся лидерами сегмента, схлопнулись в 4-5 раз. В случае Li Auto L9 — более чем в восемь раз, если сравнивать с последним зимним месяцем 2024-го. В то же время на низкой базе стали востребованы гибриды, которые продаются в России официально. Речь идет о брендах Seres Aito, Wey и Evolute.
В прошлом месяце вырвалась вперед «поднебесная» тройка от Li Auto, но продажи выросли только у гибридного кроссовера L6, разошедшегося тиражом в 193 автомобиля. По мнению специалистов, это связано с тем, что год назад такие машины у нас попросту не продавались.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Exeed анонсировал начало продаж гибридов-кроссоверов Exlantix ET в России.