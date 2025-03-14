Российский рынок гибридов и электрокаров обвалился

За второй месяц 2025 года в России поставили на учет 612 электрокаров и 3,1 тыс. гибридов. Это на 14% или на 555 автомобилей меньше, чем в январе. По сравнению с прошлогодним февралем, показатели рухнули на 50% — на 3,6 тыс. экземпляров. Такие цифры заметно контрастируют с бурным для транспорта на элеткротяге ростом продаж в 2024-м, когда месяцами у нас в стране могли раскупать более 6 тыс. машин.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на экспертов «Газпромбанк Автолизинг». Согласно их подсчетам, продажи Li Auto L7, Voyah Free и Zeekr 001, считавшихся лидерами сегмента, схлопнулись в 4-5 раз. В случае Li Auto L9 — более чем в восемь раз, если сравнивать с последним зимним месяцем 2024-го. В то же время на низкой базе стали востребованы гибриды, которые продаются в России официально. Речь идет о брендах Seres Aito, Wey и Evolute.

В прошлом месяце вырвалась вперед «поднебесная» тройка от Li Auto, но продажи выросли только у гибридного кроссовера L6, разошедшегося тиражом в 193 автомобиля. По мнению специалистов, это связано с тем, что год назад такие машины у нас попросту не продавались.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Exeed анонсировал начало продаж гибридов-кроссоверов Exlantix ET в России.