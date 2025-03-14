Россиянам рассказали, что в ближайшее время будет с ценами на машины

В беседе с ТАСС директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский отметил, что массовые скидки автодилеры и производители на данный момент предлагать не готовы. По словам эксперта, на рынке действуют единичные акции, которые должны помочь реализовать автомобили, сошедшие с конвейера в прошлом году.
Известно, что сегодня часть потенциальных покупателей выжидает, надеясь на снижение цен в автосалонах за счет колебаний курсов доллара и евро. Другие продолжают надеяться на возвращение в Россию автобрендов, которые официально сбежали из страны. Но большинство экспертов уверены, что из-за перечисленных факторов машины в обозримой перспективе дешевле не станут.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, помогут ли «живительные» госпрограммы сэкономить при покупке автомобиля.