Россиянам рассказали, что в ближайшее время будет с ценами на машины

В российских автосалонах объем скидок на автомобили в среднем вырос на 100-300 тыс. рублей. Однако, по мнению экспертного сообщества, вероятность снижения ценника самих машин небольшая. Некоторые считают, что сейчас дисконт достиг пика на отечественном авторынке. Например, дополнительные скидки на Haval, Belgee и Geely появились еще в конце прошлого месяца.

В беседе с ТАСС директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский отметил, что массовые скидки автодилеры и производители на данный момент предлагать не готовы. По словам эксперта, на рынке действуют единичные акции, которые должны помочь реализовать автомобили, сошедшие с конвейера в прошлом году.

Известно, что сегодня часть потенциальных покупателей выжидает, надеясь на снижение цен в автосалонах за счет колебаний курсов доллара и евро. Другие продолжают надеяться на возвращение в Россию автобрендов, которые официально сбежали из страны. Но большинство экспертов уверены, что из-за перечисленных факторов машины в обозримой перспективе дешевле не станут.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, помогут ли «живительные» госпрограммы сэкономить при покупке автомобиля.