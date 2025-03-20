Российскому авторынку предсказали просадку на 40%

Аналитики ожидают, что по итогам марта отечественный авторынок продолжит падать. Судя по результатам продаж первой половины месяца, просадка имеет шансы дойти до 40%. Если верить прогнозам, в начале этой весны своих владельцев найдут около 80 тыс. автомобилей. В целом динамика реализации признана нестандартной. В прошлом году за аналогичный период россияне приобрели 150,6 тыс. новых легковушек.

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов аналитического агентства «Автостат». Уточняется, что падение продаж будет ощутимым, в том числе это можно объяснить эффектом высокой базы. В начале прошлогодней весны спрос в России был связан с ожиданием того, что машины подорожают из-за грядущей смены правил импорта.

Кроме того, на охлаждение рынка повлияли высокие ставки по вкладам. Население старается держать деньги в банках вместо того, чтобы тратить их. Некоторые ждут более выгодных предложений от автодилеров на фоне информации о затоваривании складов, кто-то надеется на возвращение ушедших привычных брендов из западных и азиатских государств.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российские автодилеры испытывают чудовищные проблемы.