Российскому авторынку предсказали просадку на 40%

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов аналитического агентства «Автостат». Уточняется, что падение продаж будет ощутимым, в том числе это можно объяснить эффектом высокой базы. В начале прошлогодней весны спрос в России был связан с ожиданием того, что машины подорожают из-за грядущей смены правил импорта.
Кроме того, на охлаждение рынка повлияли высокие ставки по вкладам. Население старается держать деньги в банках вместо того, чтобы тратить их. Некоторые ждут более выгодных предложений от автодилеров на фоне информации о затоваривании складов, кто-то надеется на возвращение ушедших привычных брендов из западных и азиатских государств.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российские автодилеры испытывают чудовищные проблемы.