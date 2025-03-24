Haval начал продажи ожидаемого в России кроссовера F8

В Поднебесной стартовали продажи новой генерации кроссовера Haval Xiaolong Max, который на российском рынке с большой долей вероятности получит индекс F8. Свежий «китаец» представляет собой основательно переработанную машину первого поколения. В пересчете на нашу валюту вилка цен на родине составляет 1,61 — 2,05 млн рублей.

Новинка может доехать до нас уже в этом году

Haval F8/Xiaolong Max получил гибридную силовую установку, в состав которой включены 1,5-литровый 116-сильный классический ДВС и 204-сильный электродвигатель. Суммарная отдача — 324 л.с. и 595 Нм тяги. В режиме чистокровной «электрички» запас хода паркетника производитель оценил в 160-165 км.

Создавая кроссовер второго поколения, китайцы радикально изменили дизайн передней части и решили предложить клиентам абсолютно новый салон. Передняя панель, руль и центральный тоннель — все стало другим. Даже дверные карты теперь не узнать. Главным украшением интерьера сделали «парящий» экран «мультимейдийки» с разросшейся диагональю дисплея.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал о других особенностях нового Haval F8, который был обещан российскому авторынку еще пару лет назад.