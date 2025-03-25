Дилеры начали принимать предзаказы на новейший кроссовер Haval H7

Об этом нашим коллегам из «Российской газеты» рассказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. Он уточнил, что предварительные заказы уже принимаются, однако забрать автомобиль можно будет только после 14 апреля — именно на этот день запланирован старт полноценных продаж.
К числу главных конкурентов дебютанта относят такие китайские кроссоверы, как Changan Uni-К, Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Monjaro. Haval H7 предложат россиянам в трех комплектациях: за младшую попросят 3,5 млн рублей, за среднюю — 3 649 000, за старшую — 3 799 000. В представительстве бренда ожидают, что на новую модель будет приходиться примерно 15% продаж всех новеньких Haval.
Добавим, что Haval H7 доступен в нашей стране в единственной модификации. В движение машину приводит 192-сильный турбомотор, которому аккомпанирует 7-ступенчатый «робот». Привод — подключаемый полный. А более подробно об амбициозной новинке от популярной китайской марки портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.