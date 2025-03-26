Гибридный кроссовер Wey 07 научили обновляться «по воздуху»

«Семерка» стала первенцем Wey, получившим автомобильные сервисы «Яндекса». Среди них числятся и навигатор, и музыка, и даже книги. При авторизации в соответствующем аккаунте бортовая система получит весь набор настроек других гаджетов водителя.
Голосовой помощник устроен таким образом, что может воспринимать команды из четырех зон в салоне. Электроника «слышит» водителя, переднего пассажира и седоков заднего дивана с правой и левой стороны, понимая восемь сотен команд. Можно попросить автомобиль включить навигатор или климат-контроль, управлять багажной дверью, стеклоподъемниками и так далее.
Приложение для смартфона теперь позволяет дистанционно запускать мотор, прогревать тяговую батарею или поддерживать нужную температуру.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российские продажи гибридного кроссовера Wey 07 стартовали в октябре прошлого года.